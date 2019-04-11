Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız True Football National Manager, bir milyon oyun tutkunu tarafından tercih edilen eşsiz bir menajerlik oyunu olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca ülke arasından dilediğinizi seçerek milli takım teknik direktörlüğü yapmaktır. Takımınızla iyi sonuçlar alarak dünya kupası ve Avrupa şampiyonasına katılabilirsiniz. Kadroyu istediğiniz gibi kurabilir ve yetenekli genç oyuncuları keşfedebilirsiniz.

Oyunda Türkçe dil desteği mevcuttur. Bu sayede menajerliğini yaptığınız takımı kolayca yönetebilir ve oyunculara taktikleri zorlanmadan verebilirsiniz. Eşsiz stadyumlar geliştirebilir ve yeni yetenekler keşfedebilirsiniz. Turnuvalarda başarılı olarak ülkenizi en iyi şekilde temsil edebilirsiniz.

Spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren True Football National Manager, kendi ülkenizin takımını yönetebileceğiniz eğlenceli bir menajerlik oyundur. Sizde bu oyun ile milli takım antrenörü olabilir ve çeşitli turnuvalara katılarak ülkenizi uluslar arası arenada temsil edebilirsiniz.