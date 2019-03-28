True Surf, Dünya Sörf Ligi (World Surf League - WSL) resmi mobil oyunu. Sörfçülerin tercih ettiği hava durumu, tahmin, rapor uygulaması Surfline’dan güç alan, gerçek dünya fizik simülasyon motorunu kullanan bir sörf oyunu. Kariyer ve meydan okumalarla uzun, keyifli oynanış sunan yapım, grafikleri ve animasyonlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik ücretsiz, ufak boyutlu!

True Axis tarafından geliştirilen sörf oyunu True Surf, adını hak eden, mobil platformdaki en iyi sörf oyunu. Hawaii, Cloudbreak, Fiji, Avustralya, Güney Afrika ve daha birçok sörfçülerin dalgalarla boğuştuğu sahillerde yeteneğinizi gösteriyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından 6 sörfçü arasından seçiminizi yapıp canlı Dünya Sörf Ligi karşılaşmalarına katılıyor, dünya genelinde oyunculara meydan okuyor veya kariyer başlatıyorsunuz. Sörf yaptıkça yeni sahillerin, yeni hareketlerin, karakteriniz için bilindik sörf markalarından kıyafetlerinin ve daha fazlasının kilidini açıyorsunuz.

Dalga ve karakter animasyonları, dinamik hava koşulları, detaylı grafikleriyle kendisine çeken True Surf, gerçekçi dokunmatik fizikleriyle sörfçünüzün tam kontrolünü gerçek zamanlı olarak elinize almanıza imkan veriyor. Basit dokunuşlarla profesyonel hareketler sergileyebiliyorsunuz.