Türk Telekom e-dergi, tüm operatör abonelerinin içeriğinden faydalanabildiği gazete ve dergi uygulaması. Yerli ve yabancı en çok okunan, raflardan düşmeyen popüler dergileri ve günlük gazetelerin tümü dijital olarak karşınızda. Tek dokunuşla hepsine ulaşabilir, cihazınıza indirerek çevrimdışı okuyabilirsiniz.

Türk Telekom’un tüm operatör müşterilerine açtığı dergi ve gazete okuma uygulaması Türk Telekom e-dergi, son derece modern tasarlanmış arayüzüyle geliyor. Dergiler ve gazeteler ayrı olarak listelendiğinden okumak istediğiniz içeriğe hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Gazeteler bölümünde tüm gazeteler mevcut iken dergi bölümünde moda ve kadın, özel ilgi, dekorasyon, ekonomi, gençlik ve çocuk, magazin, gezi ve keşif gibi kategoriler karşınıza çıkıyor. Arama fonksiyonu, özel olarak aradığınız dergi veya gazeteye daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor. Dergi ve gazeteleri favoriler listenize ekleme, kütüphanenizde toplama şansına sahipsiniz.

Türk Telekom haber ve gazete okuma uygulaması e-derginin içeriğinden ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca mobil internet kotanızdan düşmüyor. Ancak başka bir operatör abonesiyseniz aylık 13,99 TL ödeyerek gazete ve dergilere ulaşabiliyorsunuz.