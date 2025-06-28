KitUP APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 532
- DOSYA BOYUTU 9.7 MB
- Üretici kitUP
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KitUP uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce kitabın özetini okuyabilirsiniz.
KitUP uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce kitabın özetini okuyabilirsiniz. İş, okul vb. nedenlerle kitap okumaya vakit ayıramıyorsanız ve bazı kitaplar hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, KitUP uygulamasını mutlaka denemelisiniz.
Yüzlerce kitabın 15 dakikada okuyabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz versiyonlarını sizlere sunan KitUP uygulamasında, kitabın en önemli noktalarını okuyarak kitabın tamamına vakıf olabilmeniz mümkün olabiliyor.
Ekonomi, Bilim, Tarih, Kişisel Gelişim, Psikoloji, İş ve Yönetim, Spor ve Beslenme gibi kategorilerde sunulan ve kurgusal olmayan kitaplara ulaşabileceğiniz KitUP uygulaması, profesyonel becerilerinize katkıda bulunacak kitap özetleri sunuyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabileceğiniz KitUP uygulamasını beğendiğiniz zaman da aylık ve yıllık ödeme planlarından birini seçerek kullanmaya devam edebilirsiniz.
KitUP APK İndir
Günümüzde pek çok insan dijital kitaplara yönelmiş durumda. Kütüphaneden veya herhangi bir yerden kitap alıp okuma devri yavaş yavaş ortadan kayboluyor. İşte tam da burada sesli kitap uygulamalarıyla karşılaşıyoruzi. Kitabın önemli noktalarını dinleyebilir, okuyabilir ve fiziksel hiçbir şey yapmadan içerikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Eğer siz de kendinizi geliştirmek ve ilgi alanınızdaki sektör hakkında profesyonel beceriler kazanmak istiyorsanız, KitUP uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
KitUP
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 35
- DOSYA BOYUTU 62 MB
- Üretici kitUP
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KitUP uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan yüzlerce kitabı 15 dakikada bitirebileceksiniz.
KitUP uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan yüzlerce kitabı 15 dakikada bitirebileceksiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarda sunulan yüzlerce kitabı inceleyebileceğiniz KitUP uygulaması, tüm dünyada çok konuşulan kitapların 15 dakikalık versiyonlarını sizlere sunuyor.
Kitapların en önemli noktalarından oluşan özetleri, 15 dakikada ister okuyabilir isterseniz de dinleyebilirsiniz. Profesyonel yaşamınıza katkıda bulunacak ve ilgilendiğiniz alanda kendinize bir şeyler katabilmenizi sağlayan KitUP uygulamasında Bilim ve Teknoloji, Tarih, Kültür, Ekonomi, Spor ve Beslenme, Psikoloji ve Siyaset gibi kategorilerdeki kitaplara ulaşabilirsiniz.
KitUP İndir
Roman ve hikaye gibi kurgusal kitapların yer almadığı KitUP uygulamasında, kişisel gelişiminize ve profesyonel yaşamınıza katkıda bulunacak kitaplar yer alıyor. 7 günlük ücretsiz deneme süresi bulunan ve bu sürenin sonunda aylık ve yıllık ödeme planları sunan KitUP uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir ve deneyebilirsiniz.
Pek çok kitabı istediğiniz her yerde okuyabilir, dinleyebilir ve özetler sayesinde kısaca bilgi sahibi olabilirisniz. Tabii ki fiziksel olarak kitap okumanın önüne geçemese de, mobil kullanıcılar için büyük bir imkan olduğunu söyleyebiliriz.