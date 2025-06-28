KitUP uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce kitabın özetini okuyabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KitUP uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce kitabın özetini okuyabilirsiniz. İş, okul vb. nedenlerle kitap okumaya vakit ayıramıyorsanız ve bazı kitaplar hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, KitUP uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Yüzlerce kitabın 15 dakikada okuyabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz versiyonlarını sizlere sunan KitUP uygulamasında, kitabın en önemli noktalarını okuyarak kitabın tamamına vakıf olabilmeniz mümkün olabiliyor.

Ekonomi, Bilim, Tarih, Kişisel Gelişim, Psikoloji, İş ve Yönetim, Spor ve Beslenme gibi kategorilerde sunulan ve kurgusal olmayan kitaplara ulaşabileceğiniz KitUP uygulaması, profesyonel becerilerinize katkıda bulunacak kitap özetleri sunuyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabileceğiniz KitUP uygulamasını beğendiğiniz zaman da aylık ve yıllık ödeme planlarından birini seçerek kullanmaya devam edebilirsiniz.

KitUP APK İndir

Günümüzde pek çok insan dijital kitaplara yönelmiş durumda. Kütüphaneden veya herhangi bir yerden kitap alıp okuma devri yavaş yavaş ortadan kayboluyor. İşte tam da burada sesli kitap uygulamalarıyla karşılaşıyoruzi. Kitabın önemli noktalarını dinleyebilir, okuyabilir ve fiziksel hiçbir şey yapmadan içerikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğer siz de kendinizi geliştirmek ve ilgi alanınızdaki sektör hakkında profesyonel beceriler kazanmak istiyorsanız, KitUP uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.