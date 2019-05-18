TV 360 uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan canlı TV yayınlarını izleyebilirsiniz.

Sohbet, yarışma programları, yerli ve yabancı filmler, belgeseller, yerli diziler ve daha birçok özgün yapımları sizlere sunan TV 360’ın resmi mobil uygulaması , canlı yayınları ve geçmiş programların kayıtlarını akıllı telefonlarınızdan izleme imkanı sunuyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için sevdiğiniz programları izlemek istediğinizde her nerede olursanız olun kolaylıkla kullanabileceğiniz TV 360 uygulamasında, yayın akışı nı da takip edebiliyorsunuz. Uygulama menüsünden Programlar seçeneğine dokunarak yayınlanan programların tüm kayıtlarını listeleyebileceğiniz TV 360 uygulamasında, uydu alıcınızda kanalı ayarlayabilmeniz için frekanslar listesini de bulabilirsiniz.

Uygulama özellikleri