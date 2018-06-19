Voodoo'nun kart oyunu
Twenty48 Solitaire, Microsoft’un popüler kart oyunu Solitaire ile 2048 sayı bulmaca oyununu harmanlayan bir yapım. Android telefonunuzda kart oyunları oynuyorsanız, tavsiye ederim. Zamanın geçmek bilmediği durumlarda açıp oynamalık oyunlardan.
Voodoo’nun olmasıyla mobil platforma öne çıkan Twenty48 Solitaire kart oyunu çok basit kurallar çerçevesinde oynanıyor. 512’den 2’ye veya tam tersi giden renkli kartları belli düzende dizerek ilerliyorsunuz. Yerden çektiğiniz kartı aynı değerde karta bıraktığınızda puanı kapmış oluyorsunuz. 4 sırayı 512 yaparsanız seviyeniz yükseliyor lakin oyun hiç bitmiyor.
Twenty48 Solitaire Özellikleri:
- Aynı değerde kartları eşleyin.
- Puanları, bonus kartları toplayın.
- Özel objelerle puanınızı katlayın.
- Twenty48 kartını bulun, özel bölümlerin kilidini açın.
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