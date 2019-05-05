Macera dolu bir serüvene atılarak kayıp insanların izini sürebileceğiniz ve gizli nesneleri bularak sır dolu olayları gün yüzüne çıkartabileceğiniz Twin Moons, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir macera oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz mekanlarda dolaşarak bir anda ortadan kaybolan insanları bulmak için ipucu toplamak ve gizli nesneleri bulmaktır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ipucu toplayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve etkileyici gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce sürükleyici görev ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca kayıp objeleri arayabileceğiniz onlarca esrarengiz mekan bulunmaktadır. Eşleştirme bloklarını birleştirerek ve bulmacaları çözerek ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesnelere ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Twin Moons, macera oyunları arasında yer alan ücretsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.