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Twisty Board 2 1.2.5 (Android)
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  5. Twisty Board 2 - Android İçin Aksiyon Oyunudur

Twisty Board 2

1.2.5
Android
Twisty Board 2
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

İnsanları esir alan uzaylılara karşı savaşların yapıldığı eşsiz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

İlk serisi daha çok eğitim ağırlıklı bir oyun olan Twisty Board 2, bu serisinde daha mücadeleci bir profil sergiliyor. Uzaylı savaşçılara karşı görev alacağınız bu oyunda, uzaylılar tarafından esir alınmış insanlar sizden yardım bekliyor.

Kaliteli ve etkileyici görüntü efektlerinin yanı sıra, aksiyon müzikleriyle de heyecan verici bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunda yapmanız gereken uzaylılara karşı savaşarak hedefe doğru hızla ilerlemek. Uzaylılar tarafından kaçırılarak tutsak edilen yüzlerce insanın kaderi sizin elinizde. Oyunda kullanabileceğiniz birbirinden güçlü silahlar ve mühimmatlar bulunmaktadır. Ayrıca yeni eklenen beş farklı savaş alanı sizleri bekliyor. 

Ekranın üzerine hafifçe dokunarak savaş alanında gezinebilirsiniz. Düşmanlara ateş etmek için sadece onlara doğru yönelmeniz yeterli olacaktır. Savaşta kullanacağınız silahı seçip düşmana doğru döndüğünüzde, silah otomatik olarak ateş edecektir.

Android ve İOS sürümleri destekleyen tüm cihazlarda kolaylıkla oynanılan ve aksiyon kategorisinde yer alan Twisty Board 2, binlerce oyuncu tarafından tercih ediliyor. Sizlerde aksiyona doyacağınız bu oyun ile eğlenceli dakikalar geçirebilir ve iyi bir savaşçı olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.

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