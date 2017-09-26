Twitter Lite (APK) Android uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirerek sosyal ağda en az veri tüketimi ile gezinebilirsiniz. Aylık internet paketi sınırlı olan kullanıcılara Twitter’ın hafifletilmiş sürümünü kullanmalarını öneririm. Twitter’ın tüm özelliklerinin mevcut olduğunu baştan söyleyeyim.

Dünya ve Türkiye gündemini takip etmek, kişisel görüşlerinizi paylaşmak, ilgi alanınıza giren konularda yazan kişilerle iletişime geçmek için sosyal ağlardan Twitter’ı kullanıyor ve internet paketiniz düşük veya internet bağlantı hızınız genellikle zayıfsa Twitter’ın hafif sürümü Twitter Lite (APK) indirmenizi tavsiye ederim.

Timeline (Zaman Akışı), Keşfet, Mesajlar, Profil ve Bildirimler sekmesinden oluşan Twitter Lite sürümü, 2G ve 3G ağında hızlı gezinmeye izin veriyor. Veri koruma (Data saver) modunu açtığınız vakit sadece görmek istediğiniz resim ve videolar indiriliyor. Ayrıca yükleme boyutu 3 MB’ın altında olduğundan cihazda fazla yer kaplamıyor.