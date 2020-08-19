UFC Mobile 2, Electronic Arts’ın en iyi dövüş oyunu. Mobil platformda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi grafiklere sahip dövüşü oyunu EA SPORTS UFC’nin yenisi UFC Mobile 2’de sevdiğiniz UFC dövüşçülerini topluyor, rekabete kapılıyorsunuz. UFC’nin gerçek dünyasına bağlı canlı etkinlikler oynayarak oyun içi ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Android telefonunuzda dövüş oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, UFC Mobile oyununu şiddetle öneririm. Grafikler olağanüstü; dövüşçüler gerçekçi ve kontrol sistemi hem telefon hem de tablette rahatça oynamanız için özel tasarlanmış. İçerik olarak da bir mobil dövüş oyununa göre oldukça zengin.

Yepyeni EA SPORTS UFC Mobile, UFC heyecanını ve büyük bir dövüş atmosferini parmaklarınızın ucuna getiriyor. EA SPORTS UFC Mobile, öğrenmesi kolay eğlenceli sezgisel dokunmatik kontroller aracılığıyla aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunuyor. İster ilk dövüşünüze atılan bir çaylak olun, ister statünüzü korumak isteyen çok iyi dövüşçü olun, öğrenmesi hiç bu kadar basit olmamıştı. Becerilerinizi geliştirin, hareketlerinizi kesin doğrulukla uygulayın ve Momentum hareketinizi açığa çıkararak rakibinizi devirin. Beş farklı ağırlıkta UFC dövüşçüsü arasından seçiminizi yapın. Her dövüşçü farklı stilde dövüşür, rakibinize karşı doğru stilde doğru dövüşçüyü bulmak sizi zafere götürecek sağlam bir oyun planına sahip olmanızı sağlayacaktır. Dövüşçülerinizi ve yeteneklerini geliştirin, rekabete hakim olun, seviye atlayın ve liderlik tablolarında yükselin. En sevdiğiniz dövüşçüleri yanınıza alın ve onları Dövüş Kampınızın bir parçası yapın.

EA SPORTS UFC Mobile, UFC ile daha önce hiç olmadığınız gibi oynamanız ve etkileşime girmeniz için size yepyeni yollar sunuyor. Kariyer başlatın ve dövüşçülerinizi birden fazla ağırlık bölümünde şampiyonluğa kadar yükseltin. Özel ödüller kazanmak için en sevdiğiniz UFC dövüşçülerine ve tatillerine bağlı olarak sezonluk Canlı Etkinliklerde oynayın. Bir loncaya katılın ve yalnızca takım olarak ele alınabilecek daha büyük ve daha iyi ödüllerin sahibi olun. Gerçek zamanlı aksiyonda dövüştüğünüz yeni Kafa Kafaya modda arkadaşlarınızla skoru belirleyin. UFC Mobile’da her zaman sizi bekleyen bir kavga vardır!

UFC Mobile 2 Android Dövüş Oyunu Özellikleri