Ultimate Disc, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir spor oyunu olan Ultimate Disc oyununda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken elinizdeki diski bir sonraki aşamaya fırlatmak. Bunu yaparken aradaki rakiplere de dikkat etmeniz gerekiyor. Renkli görsellerin ve bağımlılık yapıcı etkinin yer aldığı oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Ultimate Disc mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Sporseverlerin de büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Ultimate Disc oyununu kaçırmayın.

Ultimate Disc oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.