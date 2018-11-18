Nükleer savaş tarafından harap edilmiş bir dünya, hayatta kalmak için verilen acımasız bir savaş. İnsanlığı radyoaktiviteden kurtar ve en iyi sığınağı inşa etmek için malzeme topla. Nükleer savaştan sonra viraneye dönmüş dünyada hayatta kalmak için yollar bul.

Nükleer savaştan dolayı insanlığın çoğu öldü ve radyoaktivite nedeniyle neredeyse tüm topraklar kirlenip bozuldu. Sadece bodrumdaki eski püskü sığınak insanlık için bir umut, sadece hayatta kalmak için gerçekleştirilen tüyler ürperten bir sefer. Canavarlarla yapılacak kaçınılmaz savaştaki yerini al.

Underworld: The Shelter Özellikleri