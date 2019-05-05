Uzayda yolculuk yaparak keyifli uçuşlar yapabileceğiniz ve çeşitli görevleri tamamlayarak yeni gezegenler keşfedebileceğiniz Universe Surfing, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Uzay temalı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı uçaklar kullanarak uzayda sörf yapmak ve yıldız çizerek yolunuza devam etmektir. Çeşitli engellerin arasından geçerek farklı gezegenlere yolculuk yapmalı ve yeni yerler keşfederek seviye atlamalısınız. Bu sayede puanlar toplayabilir ve uzay aracınızı geliştirerek parkurlarda daha hızlı hareket edebilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güzel uzay araçları ve onlarca farklı gezegen yer almaktadır. Ayrıca sizi engellemek için yapılmış sayısız engel bulunmaktadır. Engelleri aşarak size verilen görevleri başarıyla tamamlamalı ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Universe Surfing, uzayda sörf yapabileceğiniz keyif verici bir oyun olarak göze çarpıyor.