Unknown Royal Battle, mobil cihazlarında online aksiyon oyunu denemek isteyenlerin mutlaka yüklemesi gereken bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, 40 kadar oyuncunun gönderildiği adalarda kıyasıya mücadele etmeye ve hayatta kalmaya çalışacaksınız.

2018 yılının ayak seslerini daha derinden duymaya başladığımız şu günlerde, dünya çapında en çok dikkat çeken oyunlardan birinin PUBG olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzün trendi bu oyun olunca, mobil platformlarda da benzerlerini görmeye yavaş yavaş alışıyoruz. Unknown Royal Battle, online aksiyon ve savaş kategorisinde gayet başarılı bir oyun olarak dikkat çekiyor. Üzerinizde hiçbir şey yokken başladığınız oyunda, kendinizi sıfırdan bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyorsunuz. Savaş sırasında silahların ve mühimmatların nerede olduğunu bulmakta tamamen size kalmış.

Unknown Royal Battle oyununun tamamen ücretsiz olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Dilerseniz 4 oyuncuya kadar kendi arkadaş çevrenizle de iyi vakit geçirebilirsiniz. Son derece başarılı bir online deneyimi yaşattığından oynamanızı kesinlikle öneririm.