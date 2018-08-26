VetAsistanı uygulamasıyla Android cihazlarınızdan hayvan hastalıkları, teşhisler ve ilaçlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Veteriner hekimler ve öğrencileri için hazırlanan VetAsistanı uygulaması, sık karşılaşılan hayvan hastalıklarının teşhis edilmesinde kolaylık sağlıyor. Çeşitli hastalıkları işaret eden bulguların tespit edilmesinde ve doğru tanı konulmasında yardım alabileceğiniz uygulamada, semptomlardan tanıya giderek yanlış teşhislerin önüne geçebilirsiniz.

Sığır, koyun, keçi, kedi, köpek, at, kanatlılar, balık, arı ve domuz hastalıkları için detaylı bilgiler sunan VetAsistanı uygulamasında, hastalıklar için en uygun ilaçları da bulabilirsiniz. İlaçları etken maddesi, kullanım yeri ve spesiyalite isimlerinden bulabileceğiniz VetAsistanı uygulaması, genç veterinerlerin işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.

Uygulama özellikleri