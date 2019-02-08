Video Downloader for Instagram, Android için en iyi Instagram resim ve video indirme, repost uygulaması. 10 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan uygulama ile paylaşımını beğendiğiniz Instagram hesapların fotoğraf ve videolarını kolayca kendi cihazınıza indirebilir, dilerseniz paylaşabilirsiniz.

Video Downloader for Instagram, aslında eski bir uygulama. Vine’ın popüler olduğu dönemden beri Google Play’de var olan uygulama, Instagram’dan video ve resim indirmek için birebir. Fotoğraf veya videoyu indirmek için tek yapmanız gereken; ilgili gönderide paylaş/gönder simgesine ardından Bağlantıyı Kopyala simgesine dokunmak ve uygulamaya yapıştırmak. Bu noktada tek dokunuşla indirebilir veya repost (yeniden paylaşma) edebilirsiniz.

Video Downloader for Instagram Özellikleri: