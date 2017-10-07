Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Viking Hunters mobil oyunu, azgın dalgalı açık denizde geminizi hazine uğruna cesurca siper edeceğiniz heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Viking Hunters mobil oyununda İskandinav kültüründen esintiler göreceksiniz. Oyunda bir geminin kaptanı olacaksınız ve amacınız da hazineleri avlamak olacak. Ancak her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi bu eşsiz hazineyi de almak için bir bedel ödemelisiniz.

Hazineler azgın dalgalı suların derinliklerinde yaşayan efsanevi canavarlar tarafından korunuyor. Geminiz yanaştığınızda İskandinavların ünlü canavarlarına karşı büyük bir mücadele vereceksiniz. Oyunda ilerledikçe geminizi geliştirebilir ve canavarlara karşı direncinizi artırabilirsiniz. Büyük hazine uğruna savaşacağınız Viking Hunters mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.