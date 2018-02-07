Vivi uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden 120’den fazla ülkede araç kiralayabilmeniz mümkün hale geliyor.

Dünya çapında hizmet veren Vivi uygulaması, 120’den fazla ülkede birkaç adımda araç kiralama kolaylığını sizlere sunuyor. Hiçbir sorun yaşamadan, oldukça uygun fiyatlarla araç kiralayabileceğiniz uygulamada ihtiyaçlarınıza uygun araç çeşitlerini de görebiliyorsunuz. Rezervasyon işlemlerinizin ardından çok kısa süre içerisinde onay alarak aracı teslim alabilmenizi sağlayan Vivi uygulamasında 20 bin civarında araç kiralama noktası sunuluyor.