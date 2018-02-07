Vivi uygulaması dünyanın birçok noktasında güvenilir bir şekilde araç kiralamanızı kolaylaştırıyor.
Vivi uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden 120’den fazla ülkede araç kiralayabilmeniz mümkün hale geliyor.
Dünya çapında hizmet veren Vivi uygulaması, 120’den fazla ülkede birkaç adımda araç kiralama kolaylığını sizlere sunuyor. Hiçbir sorun yaşamadan, oldukça uygun fiyatlarla araç kiralayabileceğiniz uygulamada ihtiyaçlarınıza uygun araç çeşitlerini de görebiliyorsunuz. Rezervasyon işlemlerinizin ardından çok kısa süre içerisinde onay alarak aracı teslim alabilmenizi sağlayan Vivi uygulamasında 20 bin civarında araç kiralama noktası sunuluyor.
Kiralamak istediğiniz aracı alacağınız ve teslim edeceğiniz bölgeleri, tarih-saat bilgilerini ve para birimi seçimini yaptıktan sonra size uygun araçları görüntüleyebileceğiniz Vivi uygulamasında, listelenen araçların yakıt cinsi, vites türü, klima olup olmadığı, kaç kişilik olduğunu ve fiyat bilgisini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Son derece güvenilir bir araç kiralama uygulaması olan Vivi, dünyanın birçok noktasında en uygun fiyatlı araçları kiralamanızda büyük kolaylık sağlıyor.
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