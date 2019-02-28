Vudu Movies & TV, Android telefondan ücretsiz film izlemek isteyenlerin favori uygulamalarından. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen uygulamada ücretsiz izlenebilen binlerce filmin yanında kiralanabilir veya satın alınabilir yeni sinema (vizyon) filmleri bulunuyor. En yeni filmleri DVD’si çıkmadan ve Netflix gibi platformlarda yayınlanmadan izleyebileceğiniz harika bir mobil uygulama.

4K UHD kalitede Dolby Vision HDR ve Dolby Atmos sesle izlenmeye hazır harika filmler sunan Vudu, abonelik gerektirmiyor. Ücretsiz filmler arşivi oldukça geniş. Ücretsiz hemen izleyebileceğiniz filmler dışında kiralayıp izleyebileceğiniz veya satın alıp arşivinize katabileceğiniz binlerce film bulunuyor. Diğer ücretsiz film uygulamalarında olmayan çok beğendiğim bir özellik de; Blu-ray diskleri veya DVD’leri dijitale çevirmesi. Elinizde bulunan filmleri telefonunuzda UPC taramasıyla dijital ortama aktarabiliyorsunuz.