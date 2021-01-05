WA Tweaker (WA Tweaks) APK Android uygulaması, WhatsApp gizli özelliklerini kullanmanızı sağlıyor.
WA Tweaker (WA Tweaks) APK olarak Android telefonlara indirilip yüklenebilen WhatsApp uygulaması. WA Tweaks yeni adıyla WA Tweaker, WhatsApp’ın gizli özelliklerini etkinleştirmenize izin veren Android root’lu cihazlar için bir mobil uygulama. WhatsApp’ın henüz geliştirilmekte olan, tüm kullanıcılara açılmamış özelliklerini kullanmanızı sağlayan WA Tweaker, ayrıca kullanıcı arayüzünde değişiklik yapmanıza veya uygulamanın çalışma düzenini değiştirmenize izin veren dahili xposed modülüne sahip. WA Tweaker (WA Tweaks) Google Play’de bulunmamaktadır; Yukarıdaki WA Tweaker APK indir butonuna dokunarak Android telefonunuza güvenle indirebilirsiniz.
WA Tweaker (WA Tweaks) APK İndir
WA Tweaker, WhatsApp’ın beta programına dahil ettiği sınırlı sayıda kullanıcıya açtığı özellikleri kullanmanızı sağlayan bir uygulama. WhatsApp sık sık güncellense de yeni özelliklerin tüm kullanıcılara açılması zaman alıyor; WA Tweaks sayesinde yeni gelecek/eklenecek özellikleri güncellenme yayınlanmasını beklemeden kullanabiliyorsunuz. Tüm gizli özellikleri etkinleştirmek için tek yapmanız gereken uygulamayı açmak, kullanılabilir gizli özellikleri seçmek ve WhatsApp’ı yeniden başlatmak. Kolay ve hızlı!
WhatsApp’ta daha fazla gizlilik elde edin
- WhatsApp son görülme sabitleme/dondurma
- WhatsApp okundu bilgisi kapatma
- WhatsApp iletildi bilgisini kapatma
- WhatsApp yazıyor yazısı gizleme
- WhatsApp kilit koyma
- WhatsApp mesajı geri alma
Daha fazla ayar
- WhatsApp büyük emoji’leri devre dışı bırakma
- WhatsApp durum kaydetme
- WhatsApp durum fotoğraf kalitesini artırma
- WhatsApp grup açıklamaları uzunluğunu artırma
- WhatsApp video boyut sınırını yükseltme
- WhatsApp grup katılımcı sayısı artırma
- WhatsApp adres defteri olmayan kişilerle konuşma
- Zaman sınırı olmayan tüm mesajları geri alma
- Ve daha fazlası…
Kişiselleştirme
- WhatsApp durum sekmesini kaldırma
- WhatsApp arşivlenmiş mesajları gizleme
- WhatsApp arayüz yazı tipi değiştirme
- WhatsApp araç/durum çubuğu rengini değiştirme
- WhatsApp renk değiştirme
- WhatsApp emoji değiştirme
- Ve daha fazlası…
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