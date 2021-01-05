WA Tweaker (WA Tweaks) APK olarak Android telefonlara indirilip yüklenebilen WhatsApp uygulaması. WA Tweaks yeni adıyla WA Tweaker, WhatsApp’ın gizli özelliklerini etkinleştirmenize izin veren Android root’lu cihazlar için bir mobil uygulama. WhatsApp’ın henüz geliştirilmekte olan, tüm kullanıcılara açılmamış özelliklerini kullanmanızı sağlayan WA Tweaker, ayrıca kullanıcı arayüzünde değişiklik yapmanıza veya uygulamanın çalışma düzenini değiştirmenize izin veren dahili xposed modülüne sahip. WA Tweaker (WA Tweaks) Google Play’de bulunmamaktadır; Yukarıdaki WA Tweaker APK indir butonuna dokunarak Android telefonunuza güvenle indirebilirsiniz.

WA Tweaker (WA Tweaks) APK İndir

WA Tweaker, WhatsApp’ın beta programına dahil ettiği sınırlı sayıda kullanıcıya açtığı özellikleri kullanmanızı sağlayan bir uygulama. WhatsApp sık sık güncellense de yeni özelliklerin tüm kullanıcılara açılması zaman alıyor; WA Tweaks sayesinde yeni gelecek/eklenecek özellikleri güncellenme yayınlanmasını beklemeden kullanabiliyorsunuz. Tüm gizli özellikleri etkinleştirmek için tek yapmanız gereken uygulamayı açmak, kullanılabilir gizli özellikleri seçmek ve WhatsApp’ı yeniden başlatmak. Kolay ve hızlı!

WhatsApp’ta daha fazla gizlilik elde edin

WhatsApp son görülme sabitleme/dondurma

WhatsApp okundu bilgisi kapatma

WhatsApp iletildi bilgisini kapatma

WhatsApp yazıyor yazısı gizleme

WhatsApp kilit koyma

WhatsApp mesajı geri alma

Daha fazla ayar

WhatsApp büyük emoji’leri devre dışı bırakma

WhatsApp durum kaydetme

WhatsApp durum fotoğraf kalitesini artırma

WhatsApp grup açıklamaları uzunluğunu artırma

WhatsApp video boyut sınırını yükseltme

WhatsApp grup katılımcı sayısı artırma

WhatsApp adres defteri olmayan kişilerle konuşma

Zaman sınırı olmayan tüm mesajları geri alma

Ve daha fazlası…

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