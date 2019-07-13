Bugüne kadarki en eğlenceli ve en zorlu arcade yürüyüş simülatöründe becerilerini test et.

Macera dolu bir yürüyüşe çık! Ormanda ve tarlalarda beceri, dikkat ve zamanlamayla yürüyüşe çıkarak Yürüyüş Ustası ol! Kendine has görev seviyelerini ve çılgın yaratıkları yen. Karakterin hareketini kontrol edin ve adım adım hareket ettirin. Kahramanın boşlukları aşmasına, nehirleri ve diğer engelleri aşmasına yardım et.

Kahramanın düşmesini engelleyebilir ve yürürken dengede kalmasını sağlayabilir misin?

Walk Master Özellikleri