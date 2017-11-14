War Heroes, Clash Royale gibi kartlarla oynanan çok oyunculu savaş oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda dünya genelinde oyuncularla teke tek arenalarda kapışıyoruz. 25’in üzerinde farklı asker ve silah kartı keşfedilmeyi bekliyor. Kartlarımızı toplayıp yükselterek en güçlü orduyu kurmaya çalışıyoruz.

Oyuna girmeden tanıtım görsellerinden de anlayacağınız üzere birebir Clash Royale ile karşı karşıyayız. Uzun süredir platformda olan ve oldukça sevilen kart savaş - strateji oyunundan artık sıkıldıysanız, ücretsiz bir alternatif arıyorsanız War Heroes’u oynamanızı isterim. Türkçe dil desteğiyle gelen aksiyon yüklü multiplayer savaş oyununda rakiplerimiz gerçek oyunculardan oluşuyor. Dolayısıyla zayıf yönünü keşfettikten sonra üstünlük kurduğumuz bir yapay zekaya oynamadığımızdan savaşlar çok daha çetin geçiyor. Savaşa girmişken savaş esnasında birliklerimiz üzerinde tam kontrole sahip değiliz. Askerlerimiz ve silahlarımız kart formunda. Arenaya (toplam 5 arena mevcut) sürüp savaşmalarını izliyoruz.

Savaşların PvP formatında gerçekleştiği oyunda arenayı tepe kamera açısından görüyoruz. Grafikler, efektler, sesler olağanüstü. Kendimizi savaştaymış gibi hissetmemiz için tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Sonuç olarak Clash Royale benzeri, teke tek savaşabileceğiniz bir kart oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.