War Tortoise 2

Güçlü silahlar ve taretlerle ağır bir tank olan güçlü War Tortoise'in kontrolünü elinize alın! Devasa bir dünyayı keşfet, yeni toprakları ele geçir, birimleri topla, savunma yap, kaynakları topla ve sonunda düşmanı yok et.

Tonlarca yükseltme, sınırsız güç, kişiselleştirme yükleri ve daha fazlasını içeren keşif ve daha keskin bir oyun deneyimi yaşayın. Yeni toprakları keşfederken geniş bir dünyada seyahat edin. Yapıları inşa edin ve çeşitli güçlü konumların kontrolünü elinize alın.

Güçlü ganimetleri bulun ve War Tortoise'i tonlarca silah ve zırhla donatın. Plazma tüfeklerinden püsküren toplara, mini toplardan tekli donanmalara kadar durdurulamaz bir güç haline gelin.