Warplanes: WW2 Dogfight, İkinci Dünya Savaşı döneminin uçaklarını kontrol ettiğiniz harika bir mobil savaş oyunu. Klasik savaşçılardan hafif ve ağır bombacılara tarihin unutulmaz 30 savaş uçağıyla tehlikeli ve stratejik görevlere katılıyorsunuz. Uçak savaş oyunlarını seviyorsanız, grafikleriyle etkileyici bu yapımı kaçırmayın.

100MB altı boyutuna rağmen görselleriyle etkilemeyi başaran uçak savaş oyunu Warplanes: WW2 Dogfight’da Büyük Britanya, Sovyetler Birliği ve Almanya için elit bir hava kuvvet biriminin pilot ve filo lideri rolünü üstleniyorsunuz. Spitfire, Hurricane, Lancaster, Il-2 “Shturmovik”, La-5FN, Ju-87 “Stuka” ve Fw 200 “Condor” ve daha nice 2.Dünya Savaşı’nda öne çıkan savaş uçaklarını uçuruyorsunuz. Tekli göreve katılma, en iyi pilotlardan bir filo toplayıp en riskli görevlere size yardımcı olmaları için onları eğitme, pilot ve mürettebatınız için hangar ve yapılar inşa etme, ölümcül uçuşlara katılma, bombardıman uçaklarından yapıları koruma, hedefleri yok etme ve daha birçok aksiyona giriyorsunuz.

Warplanes: WW2 Dogfight Özellikleri: