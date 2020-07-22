Warriors.io sevimli minik askerlerin zafer için kıran kırana savaşa girdikleri çok oyunculu bir battle royale aksiyon oyunudur. Çeşitli silahlarla savaş, rakipleri öldürüp hayatta kal ve maçı kazan!

Haydutlar her yanı tutmuş: Warriors.io hayatta kalan son kişinin kazandığı bir aksiyon çarpışması. Çok oyunculu modda diğer oyunculara karşı savaş ve savaş meydanının hakimi kimmiş göster. Tüm zamanların en korkunç, en gaddar askerleri bir araya geldi, kozlarını paylaşıyorlar.

Tek bacaklı bir korsan, vahşi Batı'dan bir kovboy, bilge kral, kıvrak bir ninja ve hatta şeytanın kendisi birbirlerini öldürüp hayatta kalmak istiyorlar. Kendi askerini seç ve ölmemek için öldür. io ve battle royale oyunlara doyamıyor musun? Warriors.io tam sana göre, oyna ve hayatta kal!