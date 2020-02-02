Özel karakterler tasarlayarak dev canavarlara karşı mücadele edeceğiniz ve rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet kazanacağınız Warriors of the Universe Online, mobil platformda arcade oyunları kategorisinde kendisine yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan sürükleyici bir oyundur.

Piksel sanatıyla icra edilmiş kaliteli grafikler ve aksiyon dolu savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve silahlara sahip güçlü savaşçılar tasarlayarak rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır.

Dev yaratıklar ve ilginç görünümlü canavarlarla savaşarak nefes kesen aksiyon sahnelerinde rol alabilir ve rakiplerinize diz çöktürebilirsiniz. Oyunu dilerseniz tek kişilik modda robota karşı oynayabilirsiniz.

Ayrıca online platformda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularıyla karşılaşabilir ve zorlu müsabakalara katılarak zirveye adınızı yazdırabilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Warriors of the Universe Online, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmektedir.