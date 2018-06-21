Android ve İOS platformunda ücretsiz oynanan Warship Fury, bir aksiyon oyunudur.

Orta dereceli grafiklerin ve sürükleyici bir yapının yer aldığı oyunda, son derece hızlı ve tempolu bir yapı bizleri bekliyor. Oyun içerisinde kendimize ait bir savaş gemisi olacak ve bu savaş gemisi ile birbirinden farklı düşmanlarla karşı karşıya geleceğiz.

Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda, dünyanın dört bir yanından oyuncular yer alıyor. Sadece Android platformunda 100 binden fazla oyuncuya sahip olan yapım, bünyesinde ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin gibi milletleri de bulunduruyor. Oyuncular kendi milletl bayrakları ile birlikte dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncularla mücadele edecek ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

5vs5 maçlara katılacağımız oyuna, ses efektleri oyun içerisindeki aksiyon ve gerilim seviyesini de artıracak. Bünyesinde çok sayıda benzersiz gemi modellemesine sahip olan yapımda gemimizi geliştirebilecek ve daha dayanıklı bir hale getirebileceğiz.

Aksiyon oyunları arasında ücretsiz olan Warship Fury, bizleri bir nevi deniz savaşlarına götürüyor. İyi oyunlar dileriz.