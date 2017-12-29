Klasik bir zombi oyununa göre pek çok artısı bulunan WarZ: Law of Survival oyununda, çevrimiçi insanlarla dostluk kurabilir ve düşman zombilerle savaşabilirsiniz veya tek başınıza insanlığın devam etmesi için savaşırsınız. Oyunda diğer kurtulanları bulmalı ve zombileri temizlemeniz gerekiyor. Ancak bunları yaparken kendi canınıza da dikkat etmelisiniz.

Taktik ve takımsal bir oyun olan WarZ: Law of Survival, yeteneklerinize sonuna kadar ihtiyaç duyuyor. Kalabalık zombili alanlara girmemeli ve zorlu dünyada hayatta kalmalısınız. Ancak hayatta kalabilmek için silahlarınızı geliştirmeli ve savaş tecrübesi kazanmalısınız. Bunu yapabilmek için de değerli kaynakları bulmanız gerekecek. Değerli kaynakların olduğu yerlerde genellikle zombilerin olduğunu da belirteyim. Yani bu kaynaklar için risk almalısınız.

Günde iki defa açık olacak pazar sayesinde çevrimiçi olarak insanlarla alışveriş yapabilir ve kazanç sağlayabilirsiniz. Sohbet odasında diğer oyuncularla konuşabilir ve envanterinizi daha güçlü hale getirebilirsiniz. Son olarak, isterseniz 7/24 açık olan tüccarlarla da alışveriş yapabilir ve karakterinizi geliştirebilirsiniz.

Ayrıca oyun sürekli güncelleme aldığı için birçok hatayı barındırabilir. Yapımcı tarafından gelen açıklamada, kısa bir süre sonra bu hataların giderileceği ve sorunsuz bir oyun deneyimi yaşanacağı ifade ediliyor.