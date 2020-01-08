Water Shooty, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz aksiyon oyunu. Ateş etmeli hareketli mobil oyunları seviyorsanız, sadece 30MB boyutunda olan süper eğlenceli bu oyuna bir şans vermelisiniz. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen oyunda siper alarak düşmanları vurmaya çalışıyorsunuz.

Yerli yapım mobil oyunlar arasında olan Water Shooty, TPS oyunu ancak online değil, bölüm bazlı ilerliyor. Çok iyi saklanan düşmanları indirerek ilerliyorsunuz. Uzağınızda olan düşmanları vurmak için ekrana basılı tutmanız yeterli oluyor. Nişan almak, yönü ayarlamak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Bu noktada oyunun çok kolay, sıkıcı olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Kafanızı yanlış zamanda çıkarır, ekrana fazla basarsanız ölüyorsunuz. Bölüm sonlarında çıkan boss’lar da oldukça zorluyor. Bu arada oyun aktif internet bağlantısı gerektirmiyor. İnterneti kapatıp da oynayabilirsiniz.

Water Shooty Android Oyunu Özellikleri