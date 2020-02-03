Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere hizmet eden ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen Wayhaven Chronicles, içinizdeki dedektifi açığa çıkartarak macera dolu olayları araştıracağınız eğlenceli bir oyundur.

Metin tabanlı grafikleri ve sürükleyici hikayeleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, gizemli olayları araştırmak için çeşitli ipuçları toplamak ve dedektiflik yaparak olaylardaki sır perdesini aralamaktır.

Oyundaki kitap toplamda 440.000 kelimeden oluşmakta ve uzun soluklu bir senaryoya sahiptir. Kadın ya da erkek karakterlerden birini seçerek oyuna başlayabilir ve macera dolu bir hikayede yerinizi alabilirsiniz.

Doğaüstü olayların gerçekleştiği küçük bir kasabada gerçekleşen ilginç olayları araştırarak diyalogları tamamlamalı ve seviye atlayarak kitabın diğer bölümlerine ulaşmalısınız.

Sürükleyici hikayeleri ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Wayhaven Chronicles, binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.