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Web Tapu 1.1.3 (Android)
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  4. Web Tapu - Android İçin Taşınmaz İşlemleri Uygulaması

Web Tapu

1.1.3
Android
Web Tapu
ÜCRETSİZ
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Web Tapu Android uygulamasını indirin, taşınmazlarınızı internetten takip edin ve yönetin.

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Erkan Calp
Erkan Calp -

Web Tapu, vatandaşların ve ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerin taşınmazlarını internet ortamında takip edebildikleri ve yönetebildikleri bir sistem. Web Tapu Android uygulamasını indirerek, taşınmaz işlemlerini akıllı telefonunuzdan yapabilirsiniz.

Wep Tapu sistemini yalnızca taşınmazı olan vatandaşlar veya şirketler değil, tüm vatandaşlar ve şirketler kullanabiliyor. Taşınmazı bulunmayan şirket/vatandaşlar taşınmazı olmadığına dair belgeyi sistem üzerinden alabiliyor. Taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgileri görülebiliyor. Tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilirsiniz. Taşınmazlara ait bilgilerin alıcı gibi başkası tarafından incelenmesi için yetki de verebilirsiniz. Web Tapu sistemi ile yapılan işlemlerden sms ile bilgilendiriliyorsunuz.

Vatandaşlar Bireysel, şirketler Kurumsal seçeneğini kullanarak e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yapabiliyor.

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