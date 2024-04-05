Telefonunuzdan bilgisayarınıza bağlanabildiğiniz AnyDesk APK uygulaması, kullanıcılara hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son derece güvenli ve kullanışlı olan AnyDesk APK, Android cihazlarınızdan masaüstünüze bağlanmanıza olanak tanıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun farklı bir bilgisayara kolaylıkla bağlanarak, kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir gecikmeye takılmadan PC'nizi en uygun şekilde kontrol edebilirsiniz.

AnyDesk uygulamasının mobil versiyonunu indirdiyseniz, Windows'a bağlanmak için bilgisayarınızda da aynı uygulama indirilmiş halde bulunmalıdır. AnyDesk'i PC'nize kurduysanız mobil cihazınızdan gerekli bilgileri girerek, erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınıza bağlanmak için her iki cihazın bağlantı numarasını eşleştirmeli ve her iki cihaza da bu kodları girmelisiniz. Ardından saniyeler içinde bilgisayarınızı kontrol etmeye başlayabilirsiniz.

AnyDesk APK İndir

Basit ve hızlı kullanışı sayesinde bilgisayarınızı en rahat ve kolay bir şekilde yönetmenize imkan tanıyan AnyDesk APK, tonlarca harika özelliği içerisinde barındırıyor. Fazlasıyla hızlı yapısı sayesinde dosyalarınıza ve masaüstünüzdeki klasörlere göz atarken herhangi bir gecikme yaşamazsınız.

Ayrıca, oturum açma bilgileri sayesinde farklı PC'leri kaydedebilir ve yönetebilirsiniz. Anında farklı oturuma geçebilir ve bilgisayarlar arasında hızlı bağlantı kurabilirsiniz. Eğer siz de bilgisayarınızı telefonunuzdan yönetmek istiyorsanız, AnyDesk APK'yı indirin ve masaüstünüzü en hızlı şekilde kontrol edin.

AnyDesk Uzak Masaüstü Yazılımı Özellikleri