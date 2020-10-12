Werewolf Online, online multiplayer (çok oyunculu) rol yapma oyunu. Mafia ve Town of Salem oyunlarıyla aynı tip oynanışa sahip. Mafya’da kazanmak için savaşan iki takım varken, Werewolf Online’da hepsi kazanmak için mücadele eden köylüler, kurtadamlar, tekli roller ve katil rolleri var.

Werewolf Online İndir Android

Werewolf’da birkaç farklı oyun modu bulunmakta. Hızlı oyun/Klasik, Sandbox, Sıralamalı, Özel ve İzleyici oynanabilir modlar arasında. Bir oyunda en fazla 16 oyuncu bulunabiliyor. Tüm oyunlarda köylü veya kurtadam gibi son kalmak için birbiriyle savaşan farklı roller bulunuyor. Özel güçlerinizi kullanarak diğer oyuncuların rollerini ortaya çıkarıyor ve onları sizinle çalışmaya ikna ediyorsunuz. Ya köyünüzü kötü güçlerden korumaya çalışıyorsunuz ya da kurtadam olarak arkadaşlarınızı avlıyorsunuz. Yalan ve aldatmacayla dolu oyunda sizi neler mi bekliyor?

Arkadaşlarınızla online olarak oynayın.

Dünyanın dört bir yanından oyuncularla birlikte oyunlara katılın.

Kendi karakterinizi oluşturun ve özelleştirin.

Sevdiklerinize gül gönderin.

Ciddi bir karşılaşma için rekabetçi oyunlara katılın.

Özel ve sınırlı sayıda kıyafetlerin kilidini açın ve oyunda öne çıkın.

Özel etkinlik düzenleyen, ekstra ganimet kazandıran ve sizlere daha fazlasını sunan Discord topluluğunu keşfedin.

Hızlı Oyun: Hızlı Oyun ilk oyun modudur. Bu modda oyun sizi basit ve hızlı oyun için diğer oyuncularla eşleştirir. Oyunun nasıl oynanacağını öğrenmek ve oyunu test etmek isteyen oyuncular için harikadır.

Sıralamalı Oyunlar: Sıralamalı Oyunlar daha yetenekli oyunculara karşı oynamanıza izin verir. Bu modun kendi sezonları, liderlik tabloları ve ödülleri vardır. 35 galibiyet elde ettikten sonra bu mod oynanabilir olur.

Özel Oyunlar: Özel Oyunlar ilginç bir oyun modudur. Bu modda özel roller, kurallar ve özelliklerle oyunlara katılabilir ve oyun oluşturabilirsiniz.

Arkadaşlarla Oynama: Arkadaşlarla Oynama, arkadaşlarınızla özel bir sunucuya sahip olmanızı sağlar, bir oyuna başlamak için yeterli oyuncu yoksa siz ve arkadaşlarınız diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz hızlı bir oyuna geçersiniz.

Sandbox Modu: Sanbox modu, Philipp ve Emanuel'in hataları düzeltmesine ve Werewolf Online'ı daha iyi bir oyun haline getirmesine yardımcı olabileceğiniz bir test modudur. Bu modda yeni roller ve özelllikleri denersiniz.

Werewolf Online, oynaması keyifli bir gizem oyunu. En iyi parti oyununu hemen Android telefonunuza indirin, takımınız için savaşın ve masumların arasında yalancıları ortaya çıkarın.