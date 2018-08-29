West Legends, Android platformunda vahşi batı temalı moba oyunu olarak yerini alıyor. Hafif çizgi filme kaçan hoş görseller sunan mobil moba oyunda vahşi batının efsane ismi olmak için mücadele ediyorsunuz. Aksiyonun soluksuz yaşandığı, farklı oyun modlarıyla eğlence dozu yüksek bir vahşi batı oyunu karşımızda. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz ve 100MB altı boyuta sahip.

Vahşi batı oyunlarını MOBA türüyle buluşturan süper eğlenceli bir yapım olarak karşımıza çıkan West Legends’da karşılaşmalar 3’e 3 gerçekleşiyor. Vahşi batı filmlerinde tanıdık karakterlerin yanında ilgici çekici birçok karakter arasından seçiminizi yapıp oyun modunuzu da belirledikten sonra kapışmaya başlıyorsunuz. İster tek başınıza isterseniz de takım halinde mücadele ediyorsunuz. Silah seslerinin kesilmediği mücadeleler maksimum 3 dakika sürüyor. Bu süre sonunda en fazla adam öldüren taraf oyunu kazanıyor. Oyun sonunda açılan sandıklara bakmanızı tavsiye ederim; içlerinden karakterlerinizin gücünü artıran öğeler çıkıyor. Bu arada 4 farklı oyun modu var: Orman Baskını, Bira Bahçesi Kavgası, Tren Hırsızlığı ve Madencinin Belası isimlerini taşıyan oyun modlarının tümü hızlı tempoda ilerliyor.