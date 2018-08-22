WGT Golf Game

Chambers Bay ve PGA Tour'dan St. Andrews pistlerinde tam teçhizatlı bu golf oyununda en iyi GPS ve 3D teknolojisi ile inşa edilmiş simülasyonu kavrayabileceksiniz. Golf sporuna meraklı olan kişilerin ilgileneceği bu oyunu indirmeli ve lisanslı sporcuları yönetmeye başlamalısınız.

Tek oyunculu modda tam 18 delikli ve 9 delikli golf maçlarında (Topgolf modu) oynayarak aynı zamanda en fazla altı oyuncuyla yarışarak puan toplayarak Topgolf deneyimini yaşayın. Sanal ABD Açık, WGT Sanal Tur Şampiyonası ve daha birçok turnuva dahil olmak üzere ücretsiz turnuvalara katılın.

Golf çantanızı sürücüler, ormanlar, melezler, takozlar, golf sopası ve golf topları dahil olmak üzere sanal golf ekipmanlarıyla donatın. Ayrıca full, punch, pitch, chip, flop ve putt dahil olmak üzere pek çok atış seçeneğinden tipinizi seçin.

