WheeLog!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve engelli insanlara özel olarak geliştirilmiş bir harita uygulamasıdır.

Sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilip hizmete sunulan WheeLog uygulaması, engelli insanlar için uygun yerlerin kayıt altına alınarak diğer engellilerin haberdar olmasını sağlayan bir uygulamadır. Özellikle tekerlekli sandalye kullananların geçiş yapabilecekleri güzergahları kaydererek onlara bir nebze de olsun yardım edebileceğiniz WheeLog uygulamasında farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medya uygulaması gibi de görev yapan uygualmada engelli insanların günlükleri yer alıyor. Böylece onların nasıl bir gün yaşadığını da takip edebiliyorsunuz. Engelsiz yaşam mottosuyla geliştirilen uygulama, mutlaka denenmesi gereken bir uygualma diyebilirim. Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalanlara yardımcı olmak için hizmet sunan WheeLog, aynı zamanda herkes tarafından rahatça kullanılabilecek türden bir uygulama.

WheeLog uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.