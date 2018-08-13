Who -- Call&Chat (Android), Scorp ekibinden anonim sesli ve görüntülü sohbet uygulaması. Scorp geliştiricilerinin yeni insanlarla tanışmanın en kolay ve eğlenceli yolu olarak tanımladığı Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Anonim sohbet uygulamaları arasına yeni giren Who -- Sesli, Görüntülü Sohbet, özellikle gençlerin kullandığı sosyal medya uygulaması Scorp’un geliştiricileri tarafından hazırlanmış. Uygulama, yeni insanlarla tanışmanıza yardımcı oluyor.

Ortak ilgi alanı olan kişileri eşleştiren uygulama, hem sesli hem de görüntülü sohbet seçeneği sunuyor. Başla butonuna dokunduğunuzda hiç tanımadığınız biri karşınıza çıkıyor ve konuşmaya başlıyorsunuz. Sohbeti 30 saniye sürdürürseniz kamera açılıyor, konuşmaya görüntülü olarak devam ediyorsunuz. Görüntülü aramaya başlamadan önce kişilerin profil bilgilerini görebiliyorsunuz. Özlü söz, ülke, meslek, eğitim gibi bilgileri görünüyor. Konuşmaya geçmek, aramayı sonlandırıp başka birini aramak size kalmış. Bu arada uygulamayı ücretsiz kullanabiliyorsunuz lakin ücretsiz sürümde karşınıza kız da çıkabiliyor, erkek de… İstediğiniz cinsiyeti seçerek sınırsız konuşmak için premium aboneliğe geçmeniz gerekiyor.