Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Wil Knight, korkusuz bir şövalyeyle ürpertici mekanlarda ilerleyerek ilginç yaratıklara karşı mücadele edebileceğiniz aksiyon dolu bir oyundur.

Basit ama etkileyici grafikleri ve kaliteli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, atla birlikte hızla ilerleyen ve demir zırhlarla korunan bir şövalyeyi yöneterek devasa yaratıklara karşı savaşmak ve ganimet toplamaktır. Karakterinizle birlikte hızla ilerleyerek karşınıza çıkan tüm yaratıkları öldürmeli ve silahlarını toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Farklı savaş aletleri kullanarak rakiplerinizle mücadele edebilir ve birkaç silahı birleştirerek güçlü yeni silahlar oluşturabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir savaş oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz balta, mızrak, kılıç, ok ve daha onlarca farklı savaş aleti bulunmaktadır. İstediğiniz silahı seçerek ilginç yaratıklara karşı mücadele etmeli ve hepsini öldürmelisiniz.

Ücretsiz olarak hizmet veren ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Wil Knight, bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.