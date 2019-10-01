Zombi istilasına uğramış bir şehirde hayatta kalmak için mücadele edeceğiniz ve aksiyon dolu görevler üstlenerek zombilere karşı savaşacağınız WithstandZ - Zombie Survival, 5 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ücretsiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, şehrin her yanına yayılmış zombilerle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışmak ve zorlu görevlerde rol alarak seviye atlamaktır. Oyunu ister online olarak çok oyunculu modda oynayabilir, isterseniz de robota karşı oynayarak tek başınıza zombilerle savaşabilirsiniz. Farklı silahlar ve karakterlerden dilediğiniz seçerek oyuna başlamalı ve zombileri en kısa sürede öldürerek canınızı maksimum seviyede tutmalısınız.

Oyunda zombilerle savaşabileceğiniz farklı mekanlar yer almaktadır. Harita yardımı ile zombilerin yerlerini tespit edebilir ve işlerini bitirebilirsiniz. Dürbünlü tüfek, tabanca, makineli silah ve daha onlarca ölümcül savaş aletinden dilediğinizi seçebilir ve aksiyona atılabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz WithstandZ - Zombie Survival, aksiyon oyunları arasında yerini alan kaliteli bir yapımdır.