Küçük tatlı karakterinle bu yolculukta, dünyayı yeniden şekillendirme yeteneğine sahip olun. Yalpalanmış bir bulmacada ay taşlarını kovalayın ve tüm gizemleri toplamak için haritada dolaşın.

Wobble Up'da tüylü bir karakterle güzel bir dünyada seyahat edin. Evreni daha iyi hale getirebilirsiniz, bunun için sadece görevleri tamamlayın ve bulmacaları çözün. Karakteri kontrol edin ve her yöne hareket edin. Sırları keşfedin ve gizemleri öğrenin, tüm ay taşlarını toplayın ve kurgusal evren hakkında her şeyi öğrenin.

Düşüncenizi ve zekanızı geliştireceğiniz bu oyunda harika zaman geçirin. İpuçları ve çeşitli bonuslar kullanarak haritayı daha kapsamlı dolaşabilir ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde keşfedebilirsin. Blokları seçin, döndürün ve bırakın ve yansımalarını kullanarak ilerleyin.