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WonderCat Adventures 1.5 (Android)
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  4. WonderCat Adventures - Android İçin Klasik Oyunudur

WonderCat Adventures

1.5
Android
WonderCat Adventures
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Çeşitli engellerin yer aldığı zorlu parkurlarda ilerleyerek hedefe ulaşabileceğiniz keyif verici bir oyundur.

Klasik oyun kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan WonderCat Adventures, Android, İOS ve Windows işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Oldukça kaliteli görüntü grafikleri ve eşsiz müzikleri ile güçlendirilmiş bu oyunda amaç, başrolde bulunan kedi karakteri ile zorlu parkurlarda hızla ilerlemek ve seviye atlamak. İlerlerken yollardaki elmasları toplamanız yararınıza olacaktır. İki tekerlekli arabalar yardımı ile yolunuza devam etmeli ve karşınıza çıkacak tuzakları atlatmalısınız. Tehlikeli yollarda devasa kartallar, yengeçler ve daha birçok yırtıcı hayvan sizleri bekliyor. Ayrıca oyunda toplam 53 zorlu bölüm yer alıyor.

Parkurlarda zorlu geçitlerin olduğu bölümlerde kullanabileceğiniz bazı araçlar bulunuyor. Bu araçlar yardımıyla karşı tarafa geçebilir ya da daha uzağa atlayabilirsiniz. Yapmanız gereken hızlı hareket ederek tuzaklardan ve vahşi hayvanlardan kaçmak ve topladığınız puanları kullanarak yeni bölümlerin kilidini açmak.

Maceraya doyacağınız ve sıkılmadan oynayabileceğiniz WonderCat Adventures, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen bu oyun ile sizlerde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

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