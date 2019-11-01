Dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü oyunculara karşı gerçek zamanlı kriket maçları yapabileceğiniz ve zorlu turnuvalara katılarak hünerlerinizi sergileyeceğiniz World Cricket Battle, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı 3D grafikleri ve gerçekçi efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kriket üzerine bir kariyer planlaması yaparak zorlu bir süreçten geçmek ve şampiyonluk mücadelesi vermektir. Dünyanın en güçlü kriketçilerine karşı nefes kesen maçlara çıkabilir ve sopanızı en iyi şekilde kullanarak vuruş becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Karakterinizi özelleştirerek dilediğiniz gibi bir oyuncu profili oluşturabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve nefes kesen maçları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve birbirinden özel yüzlerce sopa yer almaktadır. Ayrıca karakterinizi özelleştirmek için faydalanacağınız sayısız kıyafet ve aksesuar bulunmaktadır. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden World Cricket Battle, ücretsiz olarak oynayacağınız kaliteli bir oyundur.