Dünya savaşı denilen cehenneme düştüğünde, kötülüğe karşı duracak kahramanlara ihtiyacı var. Dünya Savaşı Poligonu böyle bir kahraman olmanı sağlıyor. Tek oyunculu savaş anlarında, hikaye kısaltmaları ve kahramanca eylemlerle dolu. Normandiya'daki D-Day'ten, Ardennes'deki Bulge Muharebesi'nden ve nihayet Berlin'den gidecek cesur bir asker ol.

Stalingrad Muharebesi'ne dayanması gereken ve Doğu Avrupa’da savaşması gereken bir Sovyet askerinin karakterine bürünerek Doğu Cephesini deneyimleyin. Geleneksel tek oyunculu aksiyon görevlerinde, AA silahlı uçakları ateşlemek, havan ateşiyle pozisyonu korumak, bazuka ile tankları yok etmek ve uzun mesafelerde düşmanları vurmak gibi özel görevler bulunacak.

World War Polygon, PvP multiplayer (4v4 Takım Ölüm Maçı) ve günlük görevler ile daha da eğlenceli. Düşman askerlerini vurmak, zombileri yok edin ve PvP modlarında diğer oyunculara karşı savaşın.