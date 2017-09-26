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Wrecker's Revenge - Gumball 14.15 (Android)
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Wrecker's Revenge - Gumball

14.15
Android
Wrecker's Revenge - Gumball
ÜCRETSİZ
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Wrecker's Revenge - Gumball oyununda çılgın bir karakter ile ilginç maceralar yaşamaya hazır mısınız?

Bir zamanlar çizgi filmlerdeki sevdiğimiz karakterleri izler ve o karakterleri tekrar görebilmek için çizgi filmin yeniden yayınlanmasını beklerdik. Günümüzde ise bu durum tamamıyla değişmiş durumda. Artık çizi filmlerin tekrarını bile beklemiyoruz. Hatta çoğu çizgi filmin mobil oyunu bile yapılmış durumda. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Wrecker's Revenge - Gumball oyunuyla birlikte ünlü Cartoon Network karakterini artık sürekli olarak görebileceksiniz.

Wrecker's Revenge - Gumball, Gumball ismini taşıyan çizgi film karakterini konu alan bir mobil oyun. Oyunda sevimli karakterinizi ilginç bir gezegenden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Taşlara tutunarak ilerleyebilen karakteriniz, ancak sizin yardımınız ile birlikte oyunun sonuna gidebilir. Bu yüzden dikkatli olmalı ve karakterinizi asla yere düşürmemelisiniz.

Gumball ile birlikte başladığınız maceranızda sizi birçok sürpriz bekliyor olacak. Oyunda karşınıza tutunmanız gereken taşların dışında çeşitli engeller çıkacak. Bu engeller sizi düşürmeyi amaçlıyor. Bu yüzden karakterinizi taşlardan başka yüzeye yönlendirmemeye özen gösterin.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte oldukça başarılı bir oyun olan Wrecker's Revenge - Gumball'ı hemen şimdi indirin!

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