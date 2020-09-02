Yaay İndir (Android): Yaay Google Play'de yerli sosyal medya uygulaması olarak öne çıkıyor.
Yaay Sosyal Medya (İndir), Google Play Store’da yerli sosyal ağ uygulaması olarak öne çıkıyor. Türk Telekom’un sosyal medya uygulaması Yaay, Twitter’a benzerliğiyle dikkat çekiyor ancak Twitter’dan farklı özelliklere de sahip. Örneğin, Yaay sosyal medya uygulamasında bir rozet sistemi var. Paylaşımlarınıza gelen beğeniler, yorumlar ve sizin yaptığınız yorumlar, alıntılamalar dahil her şeyden puan topluyorsunuz.
Yerli sosyal medya uygulaması Yaay’da içerikler kategorilere göre paylaşılıyor. Teknoloji, müzik, spor, haber, mizah, magazin, siyaset, otomobil, tatil, moda daha birçok kategoriden ilgi alanlarınıza uygun olanları seçip içerikleri filtreleyebiliyorsunuz. İçerikler her kategorinin altında herkese açık olarak paylaşılıyor, dolayısıyla herkes görebiliyor. Takip ettiğiniz kişilerin içerikleri de takip ettiğiniz kategoriler de tek bir sayfada sizinle paylaşılıyor. Twitter’daki gibi gündem altından en çok konuşulan konuları görebiliyorsunuz.
Yaay Sosyal Medya Android Uygulaması Özellikleri
- Doyasıya keşfedin.
- Bildirimler ile güncel kalın.
- İlgi alanlarınıza göre kategorileri takip edin ve paylaşım yapın.
- Arkadaşlarınızla iletişimde kalın.
- Profil sayfanızı kişiselleştirin, istediğiniz gönderiyi sabitleyin.
- İstediğiniz içeriği yoruma kapatın, fikirlerinizi özgürce paylaşın.
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