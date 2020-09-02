Yaay Sosyal Medya (İndir), Google Play Store’da yerli sosyal ağ uygulaması olarak öne çıkıyor. Türk Telekom’un sosyal medya uygulaması Yaay, Twitter’a benzerliğiyle dikkat çekiyor ancak Twitter’dan farklı özelliklere de sahip. Örneğin, Yaay sosyal medya uygulamasında bir rozet sistemi var. Paylaşımlarınıza gelen beğeniler, yorumlar ve sizin yaptığınız yorumlar, alıntılamalar dahil her şeyden puan topluyorsunuz.

Yerli sosyal medya uygulaması Yaay’da içerikler kategorilere göre paylaşılıyor. Teknoloji, müzik, spor, haber, mizah, magazin, siyaset, otomobil, tatil, moda daha birçok kategoriden ilgi alanlarınıza uygun olanları seçip içerikleri filtreleyebiliyorsunuz. İçerikler her kategorinin altında herkese açık olarak paylaşılıyor, dolayısıyla herkes görebiliyor. Takip ettiğiniz kişilerin içerikleri de takip ettiğiniz kategoriler de tek bir sayfada sizinle paylaşılıyor. Twitter’daki gibi gündem altından en çok konuşulan konuları görebiliyorsunuz.

Yaay Sosyal Medya Android Uygulaması Özellikleri