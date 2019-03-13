Yeah Bunny 2, harika deneyim sunan bir Android platform oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümleri ve eğlenceli kurgusuyla dikkat çeken oyunda eşsiz bir deneyim yer alıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm harika bir mobil platform oyunu olarak karşımıza çıkan Yeah Bunny 2, küçük yaratıklardan oluşan bir oyundur. Oyunda yer alan havuçları, altınları ve şekerleri toplayarak ilerliyor ve zorlu bölümleri tammalıyorsunuz. Piksel tarz grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Sevimli karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda reflekslerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Bu tarz platform oyunlarını seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Yeah Bunny 2, sizleri bekliyor. Kolay kontrolleriyle de dikkat çeken Yeah Bunny 2, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda son derece dikkatli olmalısınız.

Yeah Bunny 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.