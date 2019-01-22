Yeni Milyoner 2019, Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının mobil platforma uyarlanan sürümlerinden biri. Bilgi yarışması oyunları arasında en popüler olan Kim Milyoner Olmak İster’in mobil sürümünde 15 bin soru yer alıyor. Genel kültür bilginizi test etmeye hazır mısınız?

Trivia gibi farklı kategorilerde soruların yönetildiği, soruların tekrarlamadığı, sadece kendinizle yarışacağınız bir bilgi yarışı Yeni Milyoner 2019. Sadece Android platformunda indirilebilir olan eğlencelik bilgi yarışı oyununda zorluk düzeyi gittikçe yükselen sorulara yanıtlayarak 1 milyon liranın sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Soruları saniyeler içerisinde yanıtlamanız gerekiyor. Zorlandığınız sorularda yardımınıza koşan 5 jokeriniz var. Telefonla arama, çift cevap, seyiriciye sorma, soruyu değiştirme ve yarı yarıya joker hakkınız bulunuyor.

Yeni Milyoner 2019 Özellikleri: