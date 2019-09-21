Aksiyon ve macera oyunu olarak ifade edilen Yokai Dungeon günümüzde Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer almaya devam ediliyor.

Rengarenk içerikleri ve basit oynanışı ile kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım ücretsiz yapısı ile de her kesimden oyuncunun takdirini almaya devam ediyor. Birbirinden farklı bulmacaların yer aldığı yapımda piksel grafikler eşliğinde bulmacaları çözmeye çalışacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız.

Birbirinden farklı karakterlerin ve canlıların yer aldığı yapımda ilerlemeye dayalı bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Benzersiz istatistiklere sahip 20 farklı kahramanın kilidini açmaya çalışacğaımız oyunda bu karakterleri özel eşyalar ve özellikler ile de donatabileceğiz.

Rastgele oluşturulmuş zindanlar da ilerleyeceğimiz oyunda tatmin edici bir içerik yapısı bizleri bekliyor olacak.

Yokai Dungeon Google Play’de 4.2 olarak değerlendirilirken 10.000’den fazla oyuncu tarafından da oynanmaya devam ediyor.