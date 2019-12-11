YOLO, isimsiz sorular sorma ve cevaplama uygulaması olarak Android platformunda yer almaktadır.

Evet, adsız soru-cevap uygulamalarının gelip gittiğini gördük, ancak Yolo, Mayıs'ta başlatıldığından bu yana App Store listelerine hakim oldu. Snapchat-first uygulaması, uygulama içi avatarınız olarak Bitmoji karakterinizi kullanarak, Snapchat arkadaşlarınızdan adsız geri bildirim istemenizi sağlar. Taleplerinize verilen cevaplar özel bir gelen kutusuna gelir ve bunları daha sonraki Hikayeler yayınlarında cevaplayabilirsiniz.

Çok azıyla açıktır, ancak Snapchat’in yeni geliştirici platformu için Snap’ın temel demografisinin CEO Evan Spiegel’in bize söylemeye devam ettiği kadar önemli olduğunu kanıtlamak için büyük bir başarı.