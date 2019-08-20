Hikaye anlatımı kolaylaştı. Yora Adventures ile nihayet kesintisiz rol oynamanın tadını çıkarırsınız. Masaüstü rol yapma uygulaması tüm yorucu işleri devralıyor. Oynamaya başlamak ve devam etmek için ihtiyacınız olan her şey entegre edilmiştir.

Oyuncular hareket halindeyken kendi kahramanlarını yaratır, özelliklerini, yeteneklerini ve saldırılarını seçer. Entegre haritaların, macera metin bölümlerinin, basit NPC kullanımının ve daha fazlasının tadını çıkarın: Daha yüksek saldırılar için dijital puanlarınızı yükseltin.

Niteliklerinizi, becerilerinizi ve saldırılarınızı geliştirin. Silahlarını, eşyalarını veya zırhlarını topla ve yoldaşlarına gönder! Kontrol sonuçlarınızı anında alın. Karakter sayfalarını görüntüleyebilir ve sağlık puanlarını ve diğer istatistiklerini düzenleyebilirsiniz. Karakterlerinizin, becerileriniz veya dövüşünüz için hazır kontrollerle karakterlerinizin neler başardığını öğrenin. Hikaye anlatımınızı birçok ayarlamayla benzersiz yapın.